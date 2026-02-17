शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बड़ी मुश्किलें, आशुतोष महाराज ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मानहानि का केस दायर

यह सब प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुआ। जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज (जिन्हें आशुतोष महाराज भी कहा जाता है) ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पोक्सो कोर्ट में वाद दायर किया। आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। आशुतोष महाराज ने दो बच्चों को कोर्ट में पेश भी किया और कहा कि गुरुकुल की आड़ में बाल उत्पीड़न और अन्य अवैध काम हो रहे हैं। कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया और सुनवाई चल रही है।