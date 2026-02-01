यूपी के मौसम पर बड़ा अलर्ट! 18 फरवरी से करवट लेगा मौसम, IMD का बड़ा अपडेट

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से पहले तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगले 2 से 3 दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी रात में पहले जैसी ठंड नहीं रहेगी और मौसम थोड़ा गर्म महसूस होगा। हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।