भारतीय रेल की खास सौगात, काशी से वैष्णो देवी के लिए चलेगी विशेष ट्रेन

रेलवे के अनुसार, कटरा-वाराणसी स्पेशल ट्रेन कुल 8 फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 04604 कटरा से शाम 6:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 7:00 बजे वाराणसी पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 और 26 फरवरी तथा 2 और 6 मार्च 2026 को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04603 वाराणसी से कटरा के लिए 24 और 28 फरवरी तथा 4 और 8 मार्च 2026 को चलाई जाएगी। इस ट्रेन से यात्री सीधे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकेंगे।