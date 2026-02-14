मैं तुमसे प्यार करती हूं…अब साथ नहीं रह सकते, तुम मर जाओ…वेलेंटाइन डे पर प्रेमी ने किया सुसाइड

पुलिस के मुताबिक, परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कथित तौर पर प्रेमिका की ओर से लिखा संदेश मिला- 'मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन अब साथ नहीं रह सकती… तुम मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं।' पुलिस नोट की सत्यता की जांच कर रही है।