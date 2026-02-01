महादेव की बारात में शामिल हुए नर-नारी व किन्नर, काशी ने दिया ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का संदेश

मैदागिन चौराहे से चंद मीटर दूर स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर से निकली बाबा की बारात आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस बारात में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कहा जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती का महाशिवरात्रि के दिन ही विवाह हुआ था। इसके बाद काशी में शिव बारात निकालने की यह परंपरा शुरू हुई। बताया जाता है कि यह बारात 44 सालों से निकाली जाती है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर होते हुए गोदौलिया चौराहे पर इसका समापन होता है।