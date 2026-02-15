सीएम ने दिखाई तस्वीर, STF ने दिखाया एक्शन, कफ सिरप तस्करी के मामले में अमित यादव गिरफ्तार

यूपी एसटीएफ की लखनऊ इकाई ने कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए अमित यादव नामक शख्स को बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ से गिरफ्तार किया है। अमित कोतवाली के मैदागिन का रहने वाला है और वह मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। अमित पर वाराणसी में तीन जबकि लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज है। इस मामले में शुभम फरार है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए यूपी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।