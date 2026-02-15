सीएम ने दिखाई तस्वीर, STF ने दिखाया एक्शन, कफ सिरप तस्करी के मामले में अमित यादव गिरफ्तार

अमित यादव STF के हत्थे चढ़ा
Varanasi News: कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामले में यूपी एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने अमित यादव नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह वही अमित यादव है जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिखाई थी। तस्वीर में अमित यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संग नजर आ रहा था।
यूपी एसटीएफ की लखनऊ इकाई ने कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए अमित यादव नामक शख्स को बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ से गिरफ्तार किया है। अमित कोतवाली के मैदागिन का रहने वाला है और वह मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। अमित पर वाराणसी में तीन जबकि लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज है। इस मामले में शुभम फरार है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए यूपी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अमित यादव की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिखाई थी और बताया था कि वह समाजवादी पार्टी का नेता है। इस दौरान उसके विदेश दौरे को लेकर भी सीएम योगी ने सवाल उठाए थे। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा भी काटा था।
एसटीएफ की पूछताछ में अमित ने बताया कि वह वाराणसी के हरिश्चन्द्र स्नात्तकोत्तर कॉलेज का छात्र था तभी उसकी पहचान इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल से हुई थी। शुभम के कहने पर अमित ने फेंसिडील और कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी में उसका साथ दिया था। एसटीएफ के मुताबिक, अमित ने करीब एक लाख सीसी खरीदकर तस्करी की थी। फिलहाल एसटीएफ की टीम उसे लेकर देर रात लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है।
