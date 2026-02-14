सीएम योगी के बयान पर शंकराचार्य का पलटवार, जिसे सपा ने मारा उसे आप भी मारोगे… फिर उनसे अलग कैसे

वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी शंकराचार्य की पहचान राजनीतिक स्वीकृति से नहीं होती। यह धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक मानदंडों से तय होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी मुख्यमंत्री या सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रमाणपत्र देकर किसी को शंकराचार्य घोषित करे। उन्होंने स्वामी वासुदेवानंद का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों ने भी इस विषय में रोक लगाई है और बार-बार निर्देश दिया है कि उन्हें शंकराचार्य न कहा जाए। ऐसे में राजनीतिक स्तर पर किसी को मान्यता देना परंपरा के खिलाफ है।