दिल्ली जा रहे यात्री के बैग से बरामद हुआ कारतूस, LBS एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर का रहने वाला आनंद कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-1870 से दिल्ली जा रहा था। एयरपोर्ट में एंट्री करते समय सीआईएसएफ कर्मियों को सुरक्षा जांच के दौरान उसके बैग में कुछ संदिग्ध चीज दिखी, जिसके बाद बैग खोलने पर उसमें से पिस्तौल का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी और आईबी की टीम ने आरोपी यात्री से पूछताछ शुरू की। फिलहाल सीआईएसएफ ने आरोपी यात्री को फूलपुर पुलिस को सौंप दिया है।