‘मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है…’ लड़की की बात सुनते ही प्रेमी ने तोड़ा रिश्ता, शादी का झांसा देकर बनाया अवैध संबंध

हाल ही में जब युवती ने शादी के लिए जोर दिया, तो मोहित ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि दोनों की जातियां अलग-अलग हैं। परिवार वाले कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसने मोहित को बताया कि उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है, तो मोहित ने उसे डराया-धमकाया और मुंह बंद रखने को कहा। उसके बाद उसने पीड़िता से संपर्क तोड़ लिया। इस सब से परेशान युवती ने आखिरकार अपने परिवार को सारी बात बता दी। परिवार वाले बहुत दुखी हुए। वे युवती को लेकर मिर्जामुराद थाने गए। वहां उन्होंने आरोपी मोहित के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया। आरोप में दुष्कर्म के साथ-साथ एसटी-एससी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।