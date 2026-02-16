16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

वाराणसी

‘मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है…’ लड़की की बात सुनते ही प्रेमी ने तोड़ा रिश्ता, शादी का झांसा देकर बनाया अवैध संबंध

Crime News: वाराणसी शादी का झांसा देकर पहले महिला से अवैध संबंध बनाया गया, फिर जब अब शादी के दबाव बनाने लगी और वह गर्भवती हो गई, तो उसे धमकाकर रिश्ता तोड़ लिया गया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Anuj Singh

Feb 16, 2026

rape case

प्रतीकात्मक फोटो: पत्रिका

Varanasi Crime News: वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने अपने ही गांव के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि युवक ने शादी का लालच देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब शादी की बात आई तो युवक ने जाति का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गई है।

दोनों की मुलाकात कैसे हुई?

पीड़िता बताती है कि करीब एक साल पहले वह एक घर में काम करती थी। उसी घर में आरोपी मोहित भी आता-जाता था। दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे वे करीब आए और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जुलाई 2025 से मोहित ने शादी का वादा करके पीड़िता का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। जब भी युवती मना करती या रोकना चाहती, तो मोहित शादी का भरोसा देकर उसे चुप करा देता। वह बार-बार कहता कि जल्द ही शादी कर लेंगे। पीड़िता भरोसे में रही और संबंध जारी रहे। लेकिन जब उसने कहा कि अब परिवार से बात करो, तो मोहित टालमटोल करने लगा। वह बहाने बनाने लगा।

जाति का बहाना और इनकार

हाल ही में जब युवती ने शादी के लिए जोर दिया, तो मोहित ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि दोनों की जातियां अलग-अलग हैं। परिवार वाले कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसने मोहित को बताया कि उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है, तो मोहित ने उसे डराया-धमकाया और मुंह बंद रखने को कहा। उसके बाद उसने पीड़िता से संपर्क तोड़ लिया। इस सब से परेशान युवती ने आखिरकार अपने परिवार को सारी बात बता दी। परिवार वाले बहुत दुखी हुए। वे युवती को लेकर मिर्जामुराद थाने गए। वहां उन्होंने आरोपी मोहित के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया। आरोप में दुष्कर्म के साथ-साथ एसटी-एससी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।

पुलिस की कार्रवाई

मिर्जामुराद थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है, ताकि गर्भावस्था और अन्य बातों की पुष्टि हो सके। आरोपी मोहित की तलाश में पुलिस टीम बनाई गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूरी जांच कर रही है और मामले को गंभीरता से ले रही है।

Published on:

16 Feb 2026 07:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / 'मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है…' लड़की की बात सुनते ही प्रेमी ने तोड़ा रिश्ता, शादी का झांसा देकर बनाया अवैध संबंध

