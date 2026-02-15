नीले ड्रम से डरा पति, 22 साल के भतीजे को सौंप दी पत्नी, पिछले 5 साल से चल रहा था चक्कर

Bagpat Crime News Aunt falls in love with her nephew: उत्तर प्रदेश के बागपत में वेलेंटाइन डे पर एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने सगे भतीजे से शादी कर ली। यह शादी थाने के बाहर हुई, जहां महिला का पति खुद गवाह बना। इस घटना ने रिश्तों और समाज की मर्यादाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बे का है। यहां 28 साल की महिला का करीब 8 साल पहले पंकज से विवाह हुआ था। इनके दो बच्चे हैं - एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। लेकिन महिला को अपने जेठ के 22 साल के बेटे संजीव से प्यार हो गया। दोनों के बीच पिछले 5 साल से गुप्त प्रेम चल रहे थे।