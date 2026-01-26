यूपी की तिरंगा यात्रा में लगे ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे…प्रशासन में हड़कंप, मुकदमा दर्ज

बागपत जिले के थाना चांदीनगर क्षेत्र के गौना गांव स्थित मदरसे से गणतंत्र दिवस के दिन जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यहां से निकल रही तिरंगा यात्रा में मदरसे के छात्र और शिक्षक शामिल थे। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान बच्चों से धार्मिक नारे लगवाए गए। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया।