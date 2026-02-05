‘अमेरिका से ट्रेड डील किसानों को करेगी बर्बाद’, राकेश टिकैत बोले- मजदूरों की फौज तैयार करना चाहती है सरकार

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के साथ बैठक कर अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को किसानों के लिए विनाशकारी बताया। टिकैत ने कहा कि यह डील खासकर दूध और कपास उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। टिकैत भाकियू जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह गिल के पिपलिया अहला गांव स्थित निवास पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने दिवंगत दर्शन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद किसानों के साथ बैठक की।