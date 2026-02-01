घर में गूंजी बेटे की किलकारी, तो पिता ने पुरी की मन्नत…बागपत मंदिर में सिक्कों से तौलकर दिया हजारों का दान

यह मन्नत सिर्फ बेटे की प्राप्ति की नहीं थी, बल्कि इसमें एक भावुक कहानी भी जुड़ी है। अक्षय के छोटे भाई रोहित (उम्र 21 साल) की पिछले साल 6 अक्टूबर को लिवर की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। उस समय रोहित की पत्नी गर्भवती थी। अक्षय ने संत रविदास जयंती पर मंदिर में मनोकामना मांगी। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर पुत्र हुआ तो बेटे का नाम भी दिवंगत भाई रोहित के नाम पर रखेंगे और वजन के बराबर दान करेंगे। जिस दिन भाई रोहित की पुण्यतिथि का 11वां हवन था, ठीक उसी दिन अक्षय के घर बेटे ने जन्म लिया। अक्षय को लगा कि उनका भाई ही उनके पास लौट आया है। इसी वजह से बच्चे का नाम भी रोहित रखा गया।