‘….तो 2 टके की पार्टी रह जाएगी सपा’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। फोटो सोर्स: 'X'
Brajesh Pathak On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी पार्टियां बताया। उन्होंने BJP और अन्य दोनों पार्टियों के बीच का अंतर समझाया।
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, '' अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो यह दो टके की पार्टी रह जाएगी। ये पार्टी अपना प्रधान तक नहीं जिता पाएगी। मुसलमानों को भी ये केवल डराकर ही वोट लेते हैं। समाजवादी पार्टी कभी काम के नाम पर वोट नहीं मांग पाएगी।''
उन्होंने अखिलेश यादव के '37 सांसद 2027 जिताएंगे' वाले बयान को लेकर कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं। उपमुख्यमंत्री पाठक बुधवार को बागपत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने CHC बागपत, बस अड्डा, सिसाना के विद्यालय और गोशाला का निरीक्षण करने के बाद कलक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने BJP कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को BJP और अन्य पार्टियों के बीच अंतर बताते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर शादी कर लें तो इनका बेटा-बेटी ही कांग्रेस का अगला अध्यक्ष होगा। उन्होंने कहा कि इनकी शादी नहीं होती है तो प्रियंका के बेटा-बेटी नेता बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अगले नेता अखिलेश यादव के बेटा-बेटी ही होंगे।
दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने फेसबुक अकांउट पर लिखा '37 जिताएंगे 27'। पूर्व CM अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी के सभी 37 सांसदों को लखनऊ बुलाया। इस दौरान प्रत्येक से उनके संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों का जातिगत आंकड़ा और हालिया समीकरणों के बारे में जानकारी ली।
बड़ी खबरेंView All
बागपत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग