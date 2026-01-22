‘….तो 2 टके की पार्टी रह जाएगी सपा’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं

उन्होंने अखिलेश यादव के '37 सांसद 2027 जिताएंगे' वाले बयान को लेकर कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं। उपमुख्यमंत्री पाठक बुधवार को बागपत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने CHC बागपत, बस अड्डा, सिसाना के विद्यालय और गोशाला का निरीक्षण करने के बाद कलक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने BJP कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।