फौजी बने पिता…हथेलियां बिछाकर बेटी को स्टेज तक पहुंचाया; जाट रेजीमेंट के जवानों ने किया कन्यादान

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक शादी समारोह उस वक्त भावुक कर देने वाला बन गया, जब भारतीय सेना के जवानों ने अपने दिवंगत साथी की बेटी की शादी में पिता की भूमिका निभाई। शहीद जवान की बेटी को सम्मानपूर्वक जयमाल स्टेज तक पहुंचाने के लिए सैनिकों ने अपनी हथेलियां बिछा दीं और उसे उसी पर चलकर स्टेज तक ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कन्यादान की रस्म भी निभाई और मिलकर 6.50 लाख रुपये की राशि भेंट की।