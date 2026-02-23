गोवंश के टुकड़े कर फेंकने वालों से पुलिस की मुठभेड़

बागपत पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 20 फरवरी को खेकड़ा थाने पहुंचे ऋतिक कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके अवशेष जंगल में फेंक दिए गए। सूचना पर पुलिस ने बागपत थाने में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान दो लोगों के नाम सामने आए पुलिस उनकी तलाश कर रही थी पुलिस का कहना है की सूचना मिली कि दोनों एक और वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं इसके लिए पुलिस ने घेराबंदी कर दी और वाहनों की चेकिंग करने लगी पुलिस टीम के मुताबिक जब बाइक पर आ रहे दोनों को रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने भागने की कोशिश की।