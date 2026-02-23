23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

गोवंश के टुकड़े कर फेंकने वालों से पुलिस की मुठभेड़

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने गोवंश कटान किया और अवशेष जंगलों में फेंक दिये। अब दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Shivmani Tyagi

Feb 23, 2026

bagoat encounter

एनकाउंटर के बाद आरोपियों को ले जाते पुलिसकर्मी ( फोटो बागपत पुलिस )

UP Crime बागपत में गोवंश के टुकड़े कर अवशेष जंगल में फेंकने वाले दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया है।

20 फरवरी को किया था कटान

बागपत पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 20 फरवरी को खेकड़ा थाने पहुंचे ऋतिक कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके अवशेष जंगल में फेंक दिए गए। सूचना पर पुलिस ने बागपत थाने में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान दो लोगों के नाम सामने आए पुलिस उनकी तलाश कर रही थी पुलिस का कहना है की सूचना मिली कि दोनों एक और वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं इसके लिए पुलिस ने घेराबंदी कर दी और वाहनों की चेकिंग करने लगी पुलिस टीम के मुताबिक जब बाइक पर आ रहे दोनों को रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने भागने की कोशिश की।

ऐसे चली गोलियां ( UP Crime)

पुलिस ने घेराबंदी की तो खुद को गिरता हुआ दे कि उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों आरोपियों को गोली लगी और मौके पर ही गिर पड़े दोनों ने अपने नाम साजिद पुत्र कम निवासी जसड थाना सरूरपुर मेरठ। और इंतजार उर्फ भूषण पुत्र शेरदीन निवासी पांची थाना चाँदी नगर बागपत बताएं हैं। पुलिस के मुताबिक उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा के उपकरण रस्सी दरौली और एक सीरीज मिली है इनके पास से कुछ नशीले इंजेक्शन भी मिले हैं इन्होंने पूछताछ में बताया कि नशीले इंजेक्शन लगाने के बाद गोवंश को उठा लेते थे और फिर हत्या करके उसके मांस को बेच दिया करते थे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 12:52 pm

Published on:

23 Feb 2026 12:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / गोवंश के टुकड़े कर फेंकने वालों से पुलिस की मुठभेड़

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हलवाई-ततैया तंज पर जयंत चौधरी का जवाब, मुझे मीठे का शौक नहीं, यूपी राजनीति में बढ़ी हलचल

Minister Jayant Chaudhary visit to Bijnor today
बागपत

सातवीं-नौवीं के छात्रों ने नर्सरी की छह साल की बच्ची के साथ किया घिनौना काम, तबीयत बिगड़ी

बागपत

नीले ड्रम से डरा पति, 22 साल के भतीजे को सौंप दी पत्नी, पिछले 5 साल से चल रहा था चक्कर

बागपत में थाने के बाहर हुई शादी
बागपत

‘अमेरिका से ट्रेड डील किसानों को करेगी बर्बाद’, राकेश टिकैत बोले- मजदूरों की फौज तैयार करना चाहती है सरकार

rakesh tikait
बागपत

घर में गूंजी बेटे की किलकारी, तो पिता ने पुरी की मन्नत…बागपत मंदिर में सिक्कों से तौलकर दिया हजारों का दान

भाई की पुण्यतिथि पर हुआ बेटे का जन्म
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.