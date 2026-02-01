सातवीं-नौवीं के छात्रों ने नर्सरी की छह साल की बच्ची के साथ किया घिनौना काम, तबीयत बिगड़ी

परिवार के अनुसार, बच्ची गांव के एक निजी स्कूल में नर्सरी की छात्रा है और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती थी। कुछ दिन पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और पेट दर्द की शिकायत की। जब परिजनों ने पूछताछ की तो उसने पड़ोस में रहने वाले दो किशोरों पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कक्षा सात और कक्षा नौ के दो छात्र सात-आठ दिन पहले बहाने से उसे अपने साथ अपने घेर में लेकर गए थे, जहां उन्होंने उसके साथ गंदा काम किया।