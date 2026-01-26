कमरे से धुआं और दुर्गंध आ रही थी लोगों को हुआ शक पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का दृश्य देखकर लोग दंग रह गए

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां किराए के मकान में रह रहे एक युवक का शव संदिग्ध हालात में अधजली अवस्था में मिला। जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और जांच शुरू कर दी। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान सिरसाली गांव के रहने वाले अनिल कुमार के रूप में हुई है। अनिल बागपत औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। वह पिछले करीब तीन महीनों से मुस्तकिम नाम के व्यक्ति के मकान में किराए पर अकेला रह रहा था।