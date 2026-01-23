23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

मौत से लड़ गई मां… बच्चे की जान बचाने के लिए बीच सड़क किया यह काम, लोग देखते रहे तमाशा

यूपी के बागपत में मां की ममता का अद्भुत उदाहरण सामने आया है। सड़क हादसे में सांस बंद होने पर मां बीना ने बिना किसी ट्रेनिंग के बेटे को CPR दिया और मुंह से सांस भरकर जिंदा कर दिया।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Anuj Singh

Jan 23, 2026

बागपत में मां ने 10 मिनट CPR देकर बेटे को मौत से छीना

बागपत में मां ने 10 मिनट CPR देकर बेटे को मौत से छीना Source- X

Bagpat News: मां की ममता के सामने, यमराज को भी हार मानना मड़ता है… यह कहावत सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि सच्चाई है। जब बात बच्चे की जान पर आती है, तो मां यमराज से भी लड़ जाती है और जीत जाती है। ऐसी ही मामला यूपी से सामने आया है, जहां बच्चे की जान बचाने के लिए मां ने बीच सड़क ऐसा किया, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, यूपी के बागपत में एक मां ने अपनी ममता और साहस से बेटे की जान बचा ली। सड़क हादसे में बेटा मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। खुद घायल होने के बावजूद उसने करीब 10 मिनट तक CPR और मुंह से सांस देकर बेटे को जिंदा कर दिया।

ई-रिक्शा हादसा और युवक की हालत

यह घटना बागपत के दोघट क्षेत्र में मांगरौली गांव के पास हुई। एक ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सबसे नीचे ऋतिक नाम का युवक (करीब 12 साल का) दब गया। ई-रिक्शा का भारी ढांचा उसके ऊपर गिरा, जिससे उसका दम घुट गया। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया और सांसें रुक गईं। आसपास खड़े लोग डर गए और सिर्फ तमाशा देखते रहे। कोई भी आगे नहीं आया।

मां बीना का साहस और भावुक पल

हादसे में मां बीना भी घायल हो गईं। लेकिन जब उन्होंने बेटे को इस हालत में देखा, तो उनका दिल टूट गया। ऋतिक का शरीर बिल्कुल निश्चल था, कोई हरकत नहीं। मां कुछ पल रोईं, लेकिन फिर खुद को संभाला। उन्होंने फैसला किया कि बेटे को बचाना है। बिना किसी ट्रेनिंग के, सिर्फ मां के प्यार के बल पर उन्होंने काम शुरू किया।

10 मिनट की जंग मौत से

मां बीना ने सबसे पहले बेटे की छाती पर हाथ रखकर सीपीआर देना शुरू किया। छाती दबाते-दबाते जब कोई असर नहीं दिखा, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने बेटे के मुंह में मुंह लगाकर अपनी सांसें उसके फेफड़ों में भरीं। यह सब लगातार 10 मिनट तक चलता रहा। पांच मिनट बाद भी कोई हलचल नहीं, लेकिन मां रुकी नहीं। आखिरकार बेटे के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। सांसें लौट आईं। मां ने बेटे को गोद में भर लिया। मौके पर मौजूद लोग यह देखकर हैरान और भावुक हो गए।

अस्पताल में भर्ती और हालत

कुछ देर बाद एंबुलेंस पहुंची। ऋतिक को बिनौली सीएचसी ले जाया गया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। घटना के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें मां बेटे को सीपीआर देती और गोद में लिए दिख रही हैं।

ये भी पढ़ें

UP Rain Alert: पानी-पानी होगा यूपी! बारिश और ओलों से बदलेगा मौसम का मिज़ाज, 40 से ज्यादा जिलों में अलर्ट
सहारनपुर
up weather rain fog alert 23 jan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / मौत से लड़ गई मां… बच्चे की जान बचाने के लिए बीच सड़क किया यह काम, लोग देखते रहे तमाशा

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘….तो 2 टके की पार्टी रह जाएगी सपा’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं

up deputy cm brajesh pathak targeted akhilesh yadav know what big statement he made
बागपत

‘सुंदर बहू चाहिए…’ शादी का देते झांसा फिर इमोशनली ब्लैकमेल कर करते करोड़ों की ठगी

बागपत

आज मेरा लाल बहादुर रम पिएगा, कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने वाला गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- बागपत पुलिस)
बागपत

‘सुनो जी, वो मेरे साथ… पत्नी के गिड़गिड़ाने पर पति बोला- देवर है करने दो…

बागपत में महिला उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला
बागपत

हाईवे पर 4 घंटे तक बुजुर्ग के शव कौ रौंदते रहे वाहन, खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे टहलने

बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.