मौत से लड़ गई मां… बच्चे की जान बचाने के लिए बीच सड़क किया यह काम, लोग देखते रहे तमाशा

Bagpat News: मां की ममता के सामने, यमराज को भी हार मानना मड़ता है… यह कहावत सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि सच्चाई है। जब बात बच्चे की जान पर आती है, तो मां यमराज से भी लड़ जाती है और जीत जाती है। ऐसी ही मामला यूपी से सामने आया है, जहां बच्चे की जान बचाने के लिए मां ने बीच सड़क ऐसा किया, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, यूपी के बागपत में एक मां ने अपनी ममता और साहस से बेटे की जान बचा ली। सड़क हादसे में बेटा मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। खुद घायल होने के बावजूद उसने करीब 10 मिनट तक CPR और मुंह से सांस देकर बेटे को जिंदा कर दिया।