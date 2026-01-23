मौत से लड़ गई मां… बच्चे की जान बचाने के लिए बीच सड़क किया यह काम, लोग देखते रहे तमाशा

बागपत में मां ने 10 मिनट CPR देकर बेटे को मौत से छीना Source- X
Bagpat News: मां की ममता के सामने, यमराज को भी हार मानना मड़ता है… यह कहावत सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि सच्चाई है। जब बात बच्चे की जान पर आती है, तो मां यमराज से भी लड़ जाती है और जीत जाती है। ऐसी ही मामला यूपी से सामने आया है, जहां बच्चे की जान बचाने के लिए मां ने बीच सड़क ऐसा किया, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, यूपी के बागपत में एक मां ने अपनी ममता और साहस से बेटे की जान बचा ली। सड़क हादसे में बेटा मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। खुद घायल होने के बावजूद उसने करीब 10 मिनट तक CPR और मुंह से सांस देकर बेटे को जिंदा कर दिया।
यह घटना बागपत के दोघट क्षेत्र में मांगरौली गांव के पास हुई। एक ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सबसे नीचे ऋतिक नाम का युवक (करीब 12 साल का) दब गया। ई-रिक्शा का भारी ढांचा उसके ऊपर गिरा, जिससे उसका दम घुट गया। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया और सांसें रुक गईं। आसपास खड़े लोग डर गए और सिर्फ तमाशा देखते रहे। कोई भी आगे नहीं आया।
हादसे में मां बीना भी घायल हो गईं। लेकिन जब उन्होंने बेटे को इस हालत में देखा, तो उनका दिल टूट गया। ऋतिक का शरीर बिल्कुल निश्चल था, कोई हरकत नहीं। मां कुछ पल रोईं, लेकिन फिर खुद को संभाला। उन्होंने फैसला किया कि बेटे को बचाना है। बिना किसी ट्रेनिंग के, सिर्फ मां के प्यार के बल पर उन्होंने काम शुरू किया।
मां बीना ने सबसे पहले बेटे की छाती पर हाथ रखकर सीपीआर देना शुरू किया। छाती दबाते-दबाते जब कोई असर नहीं दिखा, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने बेटे के मुंह में मुंह लगाकर अपनी सांसें उसके फेफड़ों में भरीं। यह सब लगातार 10 मिनट तक चलता रहा। पांच मिनट बाद भी कोई हलचल नहीं, लेकिन मां रुकी नहीं। आखिरकार बेटे के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। सांसें लौट आईं। मां ने बेटे को गोद में भर लिया। मौके पर मौजूद लोग यह देखकर हैरान और भावुक हो गए।
कुछ देर बाद एंबुलेंस पहुंची। ऋतिक को बिनौली सीएचसी ले जाया गया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। घटना के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें मां बेटे को सीपीआर देती और गोद में लिए दिख रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बागपत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग