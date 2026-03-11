अनोखी शादी! जमीन पर नहीं पड़ने दिए पैर, हथेलियों पर चलवाकर दुल्हन को स्टेज तक लेकर आए फौजी

बागपत के गांव काठा के रहने वाले फौजी हरेंद्र सिंह भारतीय सेना की 21 जाट रेजीमेंट में तैनात थे। वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। परिवार में इनकी पत्नी अमृता, बेटी प्राची और दो बेटे हर्षित व अक्षित हैं। हरेंद्र को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी। इस पर साथियों ने भरोसा दिलाया था कि वह धूमधाम से बेटी की शादी कराएंगे। अक्सर इस तरह के वादे तो कर लिए जाते हैं लेकिन उन्हें निभाने वाला बिरला ही होता है। यह बात साथी सैन्यकर्मियों ने साबित कर दिखाई। अब समय बीता तो हरेंद्र की बेटी की शादी तय हो गई। परिवार ने सामान्य रूप से निमंत्रण रेजिमेंट को भेजा था लेकिन रेजिमेंट से 11 फौजियों के शादी की तैयारियों में सहयोग करने और पिता के स्थान पर खड़े होकर कन्यादान करने के लिए भेजा गया।