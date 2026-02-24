पत्नी से अफेयर के शक में दिल्ली पुलिस का हवलदार बना कातिल, बारात में ईडी कर्मचारी को मारी गोली

यह घटना वजीराबाद इलाके की है, जहां बागपत के गांव काठा से एक बारात आई थी। मृतक आशीष (25) भी बारात में शामिल होने आया था। इसी दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात हवलदार प्रवेश का आशीष से झगड़ा हो गया। आरोप है कि प्रवेश ने पहले पिस्टल की बट से आशीष को मारा और फिर उसके सीने में गोली चला दी। गोली लगते ही बारात में अफरा-तफरी मच गई।