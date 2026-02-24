24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

पत्नी से अफेयर के शक में दिल्ली पुलिस का हवलदार बना कातिल, बारात में ईडी कर्मचारी को मारी गोली

Baghpat Murder Case: दिल्ली के वजीराबाद में बारात के दौरान दिल्ली पुलिस के हवलदार ने ईडी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी से संबंधों का शक था।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Himesh Rana

Feb 24, 2026

Baghpat Murder Case: बारात की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब दिल्ली पुलिस के एक हवलदार ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि युवक के उसकी पत्नी से संबंध हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

बारात में हुआ विवाद, सीने में मारी गोली

यह घटना वजीराबाद इलाके की है, जहां बागपत के गांव काठा से एक बारात आई थी। मृतक आशीष (25) भी बारात में शामिल होने आया था। इसी दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात हवलदार प्रवेश का आशीष से झगड़ा हो गया। आरोप है कि प्रवेश ने पहले पिस्टल की बट से आशीष को मारा और फिर उसके सीने में गोली चला दी। गोली लगते ही बारात में अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घायल आशीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष मूल रूप से बागपत के गांव काठा का रहने वाला था और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में एमटीएस के पद पर तैनात था।

पत्नी से संबंधों के शक में की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रवेश को शक था कि आशीष की उसकी पत्नी से नजदीकियां हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। बारात में भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और गुस्से में आकर आरोपी ने गोली चला दी।

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्रवेश, उसके भाई संदीप और साले विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। एक अन्य आरोपी विकास अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 04:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / पत्नी से अफेयर के शक में दिल्ली पुलिस का हवलदार बना कातिल, बारात में ईडी कर्मचारी को मारी गोली

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोवंश के टुकड़े कर फेंकने वालों से पुलिस की मुठभेड़

bagoat encounter
बागपत

हलवाई-ततैया तंज पर जयंत चौधरी का जवाब, मुझे मीठे का शौक नहीं, यूपी राजनीति में बढ़ी हलचल

Minister Jayant Chaudhary visit to Bijnor today
बागपत

सातवीं-नौवीं के छात्रों ने नर्सरी की छह साल की बच्ची के साथ किया घिनौना काम, तबीयत बिगड़ी

बागपत

नीले ड्रम से डरा पति, 22 साल के भतीजे को सौंप दी पत्नी, पिछले 5 साल से चल रहा था चक्कर

बागपत में थाने के बाहर हुई शादी
बागपत

‘अमेरिका से ट्रेड डील किसानों को करेगी बर्बाद’, राकेश टिकैत बोले- मजदूरों की फौज तैयार करना चाहती है सरकार

rakesh tikait
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.