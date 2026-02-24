यूपी हाईकोर्ट सख्त: गुटखा विज्ञापन मामले में शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन के साथ कपिल देव, सहवाग और क्रिस गेल भी घेरे में

यह जनहित याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कई बड़े सितारे गुटखा और पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल तय की है।