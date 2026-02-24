24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी हाईकोर्ट सख्त: गुटखा विज्ञापन मामले में शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन के साथ कपिल देव, सहवाग और क्रिस गेल भी घेरे में

Gutkha Advertisement: गुटखा और पान मसाला को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संबंधित कंपनियों के साथ फिल्मी सितारों और खिलोड़ियों को भी पक्षकार बनाया है।

1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Himesh Rana

Feb 24, 2026

Gutkha Advertisement: उत्तर प्रदेश में गुटखा और पान मसाला के विज्ञापनों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने टीवी और अन्य माध्यमों पर इन उत्पादों के प्रचार को गंभीर मामला मानते हुए संबंधित कंपनियों के साथ-साथ इनका प्रचार करने वाले फिल्मीं सितारों और खिलाड़ियों को भी पक्षकार बनाया है।

इन बड़े सितारों को बनाया गया पक्षकार

इस मामले में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर सिंह और सैफ अली खान शामिल हैं। इसके अलावा क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल को भी इस याचिका में शामिल किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से मांगा जवाब

कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में पहले दिए गए आदेशों के पालन की स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट ने पूछा है कि 2023 में दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई।

जनहित याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल

यह जनहित याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कई बड़े सितारे गुटखा और पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल तय की है।

आखिर क्यों आया इनका नाम?

इस मामले में शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन समेत कई बड़े सितारों का नाम इसलिए सामने आया है क्योंकि ये पान मसाला और गुटखा से जुड़े उत्पादों के विज्ञापनों में नजर आते रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि इन मशहूर हस्तियों की बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके प्रचार से लोगों, खासकर युवाओं पर असर पड़ता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी हाईकोर्ट सख्त: गुटखा विज्ञापन मामले में शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन के साथ कपिल देव, सहवाग और क्रिस गेल भी घेरे में

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी विवाद, गंगाजल शुद्धिकरण और हनुमान चालीसा से गरमाया कैंपस

नमाज विवाद के बाद हनुमान चालीसा, लाल बारादरी बना टकराव का केंद्र (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

इंटरफेथ लिव-इन पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- अपनी पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
लखनऊ

लाल बारादरी बना टकराव का केंद्र, नमाज़ विवाद के बाद हनुमान चालीसा की तैयारी, पुलिस तैनात

नमाज़ विवाद पर छात्र आमने-सामने, कैंपस में बढ़ा तनाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में शिक्षकों को बड़ी राहत: अब सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी लाभ

ढाई लाख से अधिक शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का तीखा हमला, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष पूरी तरह हताश

अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का पलटवार, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष हताशा में दे रहा गैर जिम्मेदार बयान (फोटो सोर्स : BJP WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.