Lucknow University: लाल बारादरी बना टकराव का केंद्र, नमाज़ विवाद के बाद हनुमान चालीसा की तैयारी, पुलिस तैनात

रविवार की घटना के बाद सोमवार दोपहर करीब 12 बजे माहौल अचानक गर्म हो गया। हिंदू छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों का एक समूह लाल बारादरी पहुंचा और धार्मिक नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने ‘जय श्री राम’ और ‘जय भवानी’ के नारे लगाते हुए मांग की कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज़ की अनुमति न दी जाए। इसी दौरान मुस्लिम छात्रों का दूसरा समूह भी मौके पर पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ देर में धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। स्थिति बिगड़ती देख विश्वविद्यालय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी और पुलिस अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों को अलग कराया।