Video News: लखनऊ विश्वविद्यालय में दिखी मिसाल: मस्जिद बंद होने पर बाहर पढ़ी नमाज़, हिन्दू छात्रों ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में बनी मस्जिद को प्रशासनिक कारणों से रविवार को बंद कर दिया गया था। जब नियमित रूप से नमाज़ पढ़ने आने वाले छात्र मस्जिद पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजों पर ताला लगा पाया। अचानक उत्पन्न हुई इस स्थिति ने छात्रों को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि नमाज़ का समय हो चुका था। मुस्लिम छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालते हुए मस्जिद के बाहर ही नमाज़ अदा करने का निर्णय लिया। इसके बाद लाल बारादरी परिसर के बाहर अज़ान दी गई और निर्धारित समय पर नमाज़ पढ़ी गई।