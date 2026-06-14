लखनऊ: KGMU में टंकी की सफाई के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, जानिए पूरा मामला

परिजनों ने भी युवक की मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि राहुल को बिना किसी सुरक्षा किट के टंकी में उतारा गया था। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। परिजनों ने घटना की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।