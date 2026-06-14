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लखनऊ: KGMU में टंकी की सफाई के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, जानिए पूरा मामला

Lucknow News: लखनऊ में KGMU में टंकी की सफाई करते समय युवक की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। जानिए पूरा मामला क्या है।

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Jun 14, 2026

lucknow news youth dies while cleaning tank at kgmu family members create ruckus

KGMU में टंकी की सफाई के दौरान युवक की मौत। फोटो सोर्स-Ai

Lucknow News:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। टंकी की सफाई के दौरान राहुल नाम के एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और साथी कर्मचारियों के साथ-साथ परिजनों ने भी नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

टंकी की सफाई के दौरान लगा करंट

जानकारी के मुताबिक, राहुल टंकी की सफाई के काम में लगा हुआ था। इसी दौरान उसे करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही अन्य कर्मचारी और परिजन मौके पर पहुंच गए। घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने ट्रॉमा सेंटर में हंगामा किया और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

परिजनों ने भी युवक की मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि राहुल को बिना किसी सुरक्षा किट के टंकी में उतारा गया था। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। परिजनों ने घटना की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

परिजनों को समझाने का प्रयास

हादसे के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कर्मचारी और परिजन लगातार न्याय की मांग करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो सकी।

मृतक राहुल के परिवार में शोक का माहौल

घटना के बाद मृतक राहुल के परिवार में शोक का माहौल है। वहीं, साथी कर्मचारियों में भी इस हादसे को लेकर नाराजगी देखी गई। कर्मचारियों का कहना है कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कर्मचारी मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े

फिलहाल, परिजन और कर्मचारी मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने लोगों को शांत कराते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। KGMU में हुए इस हादसे ने कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Updated on:

14 Jun 2026 03:39 pm

Published on:

14 Jun 2026 03:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ: KGMU में टंकी की सफाई के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, जानिए पूरा मामला

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