केजीएमयू में करोड़ों की दवा घोटाले का खुलासा: फर्जी मरीजों के नाम पर खरीदी गई महंगी दवाएं, चार कर्मियों पर मुकदमा तय

KGMU Medicine Scam: केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में असाध्य रोग योजना के तहत करोड़ों रुपये के दवा घोटाले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी मरीजों के नाम पर महंगी दवाएं खरीदकर उन्हें बाजार में खपाने का खेल लंबे समय से चल रहा था। मामले की जांच करने वाली समिति ने चार कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की है। इनमें एक नियमित फार्मासिस्ट और तीन संविदा कर्मचारी शामिल हैं। मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।