Surya Murder Case: डिप्टी CM ने कहा था- हत्यारे को फांसी पर चढ़ाएंगे, 24 घंटे के अंदर हो गया असद का एनकाउंटर, अब CM योगी के बयान से मची खलबली

Surya Chauhan Murder in Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबााद में बकरीद के दिन हिंदू लड़के सूर्या चौहान की चाकू मारकर निर्मम हत्या (Surya Chauhan Brutally Murder) कर दी गई थी। सूर्या हत्याकांड (Surya Murder) के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने की बात कही थी, लेकिन उसके पहले ही मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने सूर्या मर्डर केस में असद के एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सार्वजनिक मंच पर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है।