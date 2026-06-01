Instagram Influencer Death: शादी के 6 महीने बाद फंदे से लटकी मिली लाश, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि शादी में लाखों रुपए नकद और घरेलू सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष लगातार कार की मांग कर रहा था। पुलिस ने महिला के पति, ससुराल के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों तक चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने एक बार फिर दहेज प्रथा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।