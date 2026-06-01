Surya Murder Case: सूर्या हत्याकांड पर CM योगी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी

Yogi Reaction on Surya Chauhan Murder Case: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आयोजित एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को समाज को झकझोर देने वाला बताते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, वे समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे 'नालायक बच्चों' को समय रहते समझाना बेहद जरूरी है।

