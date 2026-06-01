थोड़ा तो शर्म करो…,सूर्या हत्याकांड पर भड़के योगी के मंत्री, सपा को घेरते हुए बोले-अब PDA का मतलब है ‘पीट देगा अहीर’

राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल करते हुए कहा कि आखिर उन्हें कैसी कानून व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या विपक्ष उसे भी गलत बताएगा? राजभर ने अपने बयान में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि “थोड़ा तो शर्म कर लो।” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। राजभर ने यह भी कहा कि सूर्या अभी केवल 17 साल का था और उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी। ऐसे में आरोपी के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीति करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।