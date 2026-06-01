हाईकोर्ट ने कहा लोक अदालत को न्यायिक निस्तारण का अधिकार नहीं, करा सकते हैं समझौता

Lucknow Bench Of High Court Takes Major Decision Regarding Lok Adalat: हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोक अदालत के दिए गए निर्णय पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि लोक अदालत को पक्षकारों के बीच समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। उसे न्यायिक निस्तारण करने का अधिकार नहीं है। दरअसल उन्नाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 2018 में दिए गए आदेश को आधार बनाकर युवक ने दूसरी शादी कर ली। इसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह टिप्पणी की है। इसके साथ ही आदेश की प्रति प्रदेश की सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत को भेजने के निर्देश दिए हैं।