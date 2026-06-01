1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

हाईकोर्ट ने कहा लोक अदालत को न्यायिक निस्तारण का अधिकार नहीं, करा सकते हैं समझौता

Decision of Lucknow Bench of High Court: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत को उनके अधिकार क्षेत्र का स्मरण कराया है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या लोक अदालत को निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Jun 01, 2026

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का निर्णय, फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

Lucknow Bench Of High Court Takes Major Decision Regarding Lok Adalat: हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोक अदालत के दिए गए निर्णय पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि लोक अदालत को पक्षकारों के बीच समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। उसे न्यायिक निस्तारण करने का अधिकार नहीं है। दरअसल उन्नाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 2018 में दिए गए आदेश को आधार बनाकर युवक ने दूसरी शादी कर ली। इसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह टिप्पणी की है। इसके साथ ही आदेश की प्रति प्रदेश की सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत को भेजने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ी टिप्पणी

उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र बताएं हैं। लखनऊ बेंच ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2009 के अनुसार तलाक संबंधी जैसे मामले निर्णय के लिए लोक अदालत में नहीं भेजे जा सकते हैं। लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौता कराने का कार्य कर सकती है और इस बात का प्रयास करना चाहिए।

लोक अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण

हाई कोर्ट ने कहा कि कानून स्वयं लोक अदालत को तलाक देने से रोकता है, इसके बाद भी इस तरह का आदेश देना अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। लखनऊ खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में किए गए समझौते में इस बात का उल्लेख करना भी अस्वीकार्य है कि दोनों पक्ष पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र हैं यह पूरी तरह से अवैध है।

याची कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र

हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश के सभी लोक अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार का समझौता या आदेश पारित न किया जाए और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए।

ये भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, निचली अदालत का आदेश किया रद्द
प्रयागराज
पति-पत्नी के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, फोटो सोर्स- ChatGPT

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 12:57 pm

Published on:

01 Jun 2026 12:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / हाईकोर्ट ने कहा लोक अदालत को न्यायिक निस्तारण का अधिकार नहीं, करा सकते हैं समझौता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी का बयान वायरल, बोले- छात्र झाड़ू-पोछा ज्यादा कर रहे

मेरिट में छात्राओं का दबदबा, सीएम योगी ने छात्रों पर ली हल्की चुटकी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में 21 CMO का तबादला, डॉक्टर विकास चंद्र को कन्नौज भेजा गया, जानें सभी अधिकारियों की नई पोस्टिंग

CMO Transfer
लखनऊ

Rajiv Krishna Appointed DGP: कौन हैं उत्तर प्रदेश के स्थाई DGP? जानें राजीव कृष्ण का सर्विस रिकॉर्ड

Rajiv Krishna appointed DGP
लखनऊ

‘चुनाव विकास के दम पर नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं,’ बीजेपी विधायक के इस बयान पर मचा बवाल

BJP MLA Shyam Prakash, BJP MLA Shyam Prakash statement
लखनऊ

तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, अखिलेश बोले- भाजपा याद रखे जिसे पाल-पोस रही वो आस्तीन का सांप

TMC MP Kalyan Banerjee
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.