UP में 21 CMO का तबादला, डॉक्टर विकास चंद्र को कन्नौज भेजा गया, जानें सभी अधिकारियों की नई पोस्टिंग

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। उन्नाव के CMO डॉक्टर सत्य प्रकाश का स्थानांतरण लखनऊ किया गया है। डॉक्टर सत्य प्रकाश 4 साल से अधिक समय से उन्नाव में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके स्थानांतरण की चर्चा जोरों पर थी। उनकी जगह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को स्थानांतरित किया गया है। इसी क्रम में उन्नाव के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिनंदन को जालौन का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सूत्रों के अनुसार देर रात तक बाबू के भी स्थानांतरण की सूची जारी हो सकती है।