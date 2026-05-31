बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर बोले साक्षी महाराज, कहा- अपराधियों का तुरंत इलाज होगा

उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब अपने ऊपर आया तो जंगल राज याद आ रहा है। ममता बनर्जी के राज में पूरा बंगाल जल रहा था, तब उनको याद नहीं आया। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए हमले की जांच की जा रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांसद साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा।