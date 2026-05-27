उन्नाव हादसा: क्रेन से बस उठाई तो नीचे गिरने लगीं लाशें, डिवाइडर से टकराकर 100 मीटर तक घिसटती चली गई तेज रफ्तार बस

हादसे में जान गंवाने वाले बिहार पुलिस के दरोगा रवीचरन और कैदी सीएस तोमर के शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की एक टीम ने वीडियोग्राफी के साथ किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की बहुत ही दर्दनाक वजहें सामने आई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, दरोगा के सिर में दो जगह गहरी चोटें आई थी और उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। वहीं, कैदी तोमर के शरीर पर 6 गहरे जख्म थे और अंदरूनी चोट के कारण उनका फेफड़ा भी फट गया था। इसके अलावा अन्य मृतकों के भी सिर, चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें मिली हैं। एक महिला की कंधे की हड्डी टूट गई है। घायलों में शामिल एक ढाई महीने की गर्भवती महिला और अन्य यात्रियों का इलाज चल रहा है।