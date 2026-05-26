प्री-मानसून का कहर: उन्नाव में 90 किमी की रफ्तार चली आंधी, बादल गरजे, बिजली भी चमकी, हुई बारिश

Changed weather: नौतपा के पहले दिन देर रात आंधी-तूफान के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की घटनाएं हुईं। अचानक मौसम में आए बदलाव से राहगीरों को सुरक्षित ठिकाना खोजना पड़ा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार प्री-मानसून के दौरान मौसम में इस तरह के परिवर्तन आना सामान्य है। आने वाले दिनों में भी शाम या रात में मौसम में परिवर्तन आने की संभावना बनी रहेगी। 28 मई से आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट है, जब चार मौसमी सिस्टम एक साथ मिलेंगे। उन्नाव में बीती रात करीब आधे घंटे तक मौसम खराब रहा। जब तेज आंधी-तूफान के साथ बादल गरजने लगे, बारिश भी हुई।