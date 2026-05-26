उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हादसा लेटेस्ट अपडेट: दरोगा-कैदी सहित छह की मौत, 22 घायल, तीन की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उसे समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब दिल्ली से बिहार जा रही एसी डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ‌ तेज रफ्तार अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जिससे मौके चीख-पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची औरास थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। यूपीडा की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जिसमें 5 को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में बिहार राज्य के सीवान पुलिस लाइन में तैनात 59 वर्षीय दरोगा रामचंद्र राम भी शामिल है। दूसरे मृतक की पहचान कैदी छत्रपाल सिंह तोमर के रूप में हुई है। जो गुरुग्राम का रहने वाला था।