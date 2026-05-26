उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हादसा लेटेस्ट अपडेट: दरोगा-कैदी सहित छह की मौत, 22 घायल, तीन की हालत गंभीर

फोटो सोर्स- व्हाट्सएप ग्रुप
Lucknow Agra Expressway accident in Unnao: उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। घटना के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। एंबुलेंस के माध्यम से घायल यात्रियों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने पांच को मृत घोषित कर दिया। वहीं 22 यात्री घायल है। जिनका उपचार चल रहा है। जिसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इनमें तीन की हालत गंभीर है। घटना औरास थाना क्षेत्र की है।
मृतकों मे दरोगा और कैदी भी शामिल
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उसे समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब दिल्ली से बिहार जा रही एसी डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जिससे मौके चीख-पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची औरास थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। यूपीडा की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जिसमें 5 को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में बिहार राज्य के सीवान पुलिस लाइन में तैनात 59 वर्षीय दरोगा रामचंद्र राम भी शामिल है। दूसरे मृतक की पहचान कैदी छत्रपाल सिंह तोमर के रूप में हुई है। जो गुरुग्राम का रहने वाला था।
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