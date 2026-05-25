लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के यहां चोरी: वाहन में समान लादकर ले जाता दिखाई पड़ा सोशल मीडिया कर्मी

Theft at SP MLA official residence: लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के घर चोरी की घटना हुई है। इसकी जानकारी तब हुई जब रविदास मेहरोत्रा ने घर की इमरजेंसी चाबी से दरवाजा खोला। घर के अंदर रखा कंप्यूटर और आईफोन गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद चोरी की घटना का खुलासा हुआ, जिसमें सपा विधायक के सोशल मीडिया कर्मचारी ने ही घर में चोरी की। जो विधायक का ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि अपडेट करता था। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया गया है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है।