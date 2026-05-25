UP में प्रधानों को बड़ी राहत, चुनाव तक अब प्रशासक बनकर संभालेंगे पंचायतों की कमान

UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई से समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद गांवों की सत्ता और विकास कार्यों की जिम्मेदारी उन्हीं प्रधानों के हाथों में बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतीराज विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही पंचायत चुनाव तक प्रशासक बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन होने जा रहा है। इस निर्णय को पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।