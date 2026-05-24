UP में बिजली संकट पर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम आवास पर ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक

UP Power Crisis Yogi high level Meeting: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली कटौती और उससे उपजे जनाक्रोश के बीच मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सख्त रुख अपनाया है। राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश की बिगड़ती बिजली व्यवस्था, लगातार हो रही कटौती और जनता की शिकायतों को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में ऊर्जा मंत्री A.K. Sharma, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन आशीष गोयल और विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी मौजूद रहे।