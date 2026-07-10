‘बच्चे भाग जाते हैं, स्टूडेंट रहते हुए ही मां बन जाती हैं लड़कियां’ यूपी की गर्वनर के बयान पर बवाल

Anandiben Patel - उत्तरप्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के एक बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रेम विवाह, भागते प्रेमी जोड़ों और पढ़ाई के दौरान युवतियों की प्रेग्नेंसी पर कमेंट किए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम का यह वीडियो वायरल हो गया जिससे पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया में उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के कमेंट्स, उत्तरप्रदेश सहित देशभर में पॉलिटिकल सर्कल के बीच बहस का विषय बन गए हैं। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने जिस एकेडमिक इवेंट में ये बातें कहीं, वह कार्यक्रम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंह देव ने कहा कि, "यह बालिग़ पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्तों का मामला है। मेरी राय में, सामाजिक ढांचे के भीतर, आम तौर पर शादी के बाद ही गर्भधारण होना चाहिए। गर्भवती होना एक बात है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे को सामाजिक माहौल में अलग नज़रिए से देखा जाएगा।" लगातार हो रही आलोचना के बाद गर्वनर आनंदीबेन पटेल ने सफाई भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद लव मैरिज का विरोध करना नहीं था।