UP की सियासत में गरमाहट, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला-“आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं”

यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। समर्थक इसे “जनता की आवाज” बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे व्यक्तिगत हमला और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ मान रहे हैं। ट्विटर (एक्स), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस बयान को लेकर लगातार बहस जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी चुनावी माहौल से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर सकती है। कई लोगों ने इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति भी बताया है, जबकि कुछ इसे जमीनी हकीकत की अभिव्यक्ति मान रहे हैं।