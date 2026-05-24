LDA: पुराना कैलाश कुंज होगा हाईटेक, लखनऊ में एलडीए बनाएगा शानदार 14 मंजिला प्रीमियम कॉम्पलेक्स

LDA Luxury Flats: राजधानी Lucknow में अब पुराने व्यावसायिक कॉम्पलेक्सों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। Lucknow Development Authority यानी एलडीए ने अपने लगभग चार दशक पुराने कैलाश कुंज व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को री-डेवलपमेंट मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस पुराने कॉम्पलेक्स को तोड़कर यहां एक भव्य और आधुनिक 14 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें नीचे अत्याधुनिक व्यावसायिक दुकानें और ऊपर प्रीमियम श्रेणी के फ्लैट्स विकसित किए जाएंगे।

