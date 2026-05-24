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LDA: पुराना कैलाश कुंज होगा हाईटेक, लखनऊ में एलडीए बनाएगा शानदार 14 मंजिला प्रीमियम कॉम्पलेक्स

LDA Premium Complex: लखनऊ में 40 साल पुराने कैलाश कुंज कॉम्पलेक्स का री-डेवलपमेंट होगा। एलडीए यहां 14 मंजिला आधुनिक भवन बनाकर प्रीमियम फ्लैट्स, नई दुकानों और आधुनिक सुविधाओं से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 24, 2026

LDA बनाएगा 14 मंजिला आधुनिक भवन, प्रीमियम फ्लैट्स और नई दुकानों का होगा निर्माण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

LDA बनाएगा 14 मंजिला आधुनिक भवन, प्रीमियम फ्लैट्स और नई दुकानों का होगा निर्माण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

LDA Luxury Flats: राजधानी Lucknow में अब पुराने व्यावसायिक कॉम्पलेक्सों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। Lucknow Development Authority यानी एलडीए ने अपने लगभग चार दशक पुराने कैलाश कुंज व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को री-डेवलपमेंट मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस पुराने कॉम्पलेक्स को तोड़कर यहां एक भव्य और आधुनिक 14 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें नीचे अत्याधुनिक व्यावसायिक दुकानें और ऊपर प्रीमियम श्रेणी के फ्लैट्स विकसित किए जाएंगे।

एलडीए उपाध्यक्ष Prathamesh Kumar ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना को राजधानी के पुराने बाजार क्षेत्रों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

40 साल पुराना कॉम्पलेक्स अब बनेगा हाईटेक हब

कैलाश कुंज व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स राजधानी के पुराने और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में गिना जाता है। यह कॉम्पलेक्स करीब 40 वर्ष पहले विकसित किया गया था और समय के साथ इसकी संरचना जर्जर होती चली गई। बढ़ती आबादी, पार्किंग संकट और व्यापारिक जरूरतों के बीच अब यह भवन आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से काफी पीछे माना जा रहा था।

अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस कॉम्पलेक्स का क्षेत्रफल लगभग 6046 वर्गमीटर है। वर्तमान में यहां करीब 280 दुकानें संचालित हो रही हैं। वर्षों पुराने ढांचे में व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एलडीए ने अब इसे पूरी तरह नए स्वरूप में विकसित करने का फैसला लिया है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी नई बिल्डिंग

री-डेवलपमेंट योजना के तहत बनने वाली नई इमारत पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। प्रस्तावित 14 मंजिला भवन में लगभग 250 नई दुकानें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही ऊपरी मंजिलों पर 3 बीएचके श्रेणी के 72 प्रीमियम फ्लैट्स विकसित किए जाएंगे।

नई बिल्डिंग में आधुनिक लिफ्ट, फायर सेफ्टी सिस्टम, मल्टीलेवल पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप और बेहतर यातायात व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। एलडीए का उद्देश्य इस परियोजना को ऐसा मॉडल बनाना है जो भविष्य में पुराने व्यावसायिक परिसरों के पुनर्विकास के लिए उदाहरण बन सके।

व्यापारियों और निवासियों को मिलेगा फायदा

इस परियोजना से सबसे बड़ा फायदा वहां वर्षों से कारोबार कर रहे व्यापारियों को मिलने की उम्मीद है। नई दुकानों के बनने से व्यापारिक गतिविधियां और बेहतर होंगी। आधुनिक सुविधाओं के कारण ग्राहकों की आवाजाही भी बढ़ेगी, जिससे कारोबार को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा प्रीमियम फ्लैट्स बनने से यह क्षेत्र आवासीय दृष्टि से भी आकर्षक बनेगा। व्यावसायिक और आवासीय सुविधाओं का एक साथ विकास राजधानी में आधुनिक शहरी योजना की नई तस्वीर पेश करेगा।

लखनऊ के विकास का नया मॉडल

Lucknow Development Authority पिछले कुछ वर्षों में राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। सड़क, आवास, कमर्शियल हब और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ अब पुराने भवनों के री-डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने कॉम्पलेक्सों को तोड़कर आधुनिक बहुमंजिला इमारतों का निर्माण राजधानी के तेजी से बढ़ते शहरी दबाव को कम करने में मदद करेगा। इससे सीमित जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी।

उजाला कॉम्प्लेक्स पर भी बनेगी योजना

कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स के बाद LDA अब Gomti Nagar स्थित उजाला कॉम्पलेक्स के री-डेवलपमेंट की भी योजना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार राजधानी के कई पुराने व्यावसायिक भवनों का सर्वे कराया जा रहा है ताकि उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा सके। यदि कैलाश कुंज परियोजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में राजधानी के कई अन्य पुराने कॉम्पलेक्स भी इसी मॉडल पर विकसित किए जा सकते हैं।

पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या होगी कम

पुराने बाजार क्षेत्रों में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कैलाश कुंज कॉम्पलेक्स के आसपास भी अक्सर जाम की स्थिति रहती थी। नई परियोजना में मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जिससे इस क्षेत्र में यातायात दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा भवन की डिजाइन भी इस तरह तैयार की जाएगी कि आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। एलडीए आधुनिक शहरी मानकों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को विकसित करेगा।

राजधानी में बढ़ेगा रियल एस्टेट आकर्षण

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं राजधानी के प्रॉपर्टी बाजार को भी नई दिशा देंगी। प्रीमियम फ्लैट्स और आधुनिक कमर्शियल स्पेस के कारण निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है। अयोध्या हाईवे से जुड़े होने के कारण यह क्षेत्र पहले से ही व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नई बहुमंजिला बिल्डिंग बनने के बाद यहां संपत्तियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

पर्यावरण और सुरक्षा मानकों पर रहेगा फोकस

LDA अधिकारियों के मुताबिक नई बिल्डिंग का निर्माण आधुनिक पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाएगा। भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, ग्रीन एरिया और ऊर्जा बचत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही भवन को भूकंपरोधी तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जल्द शुरू हो सकती है प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार LDA अब इस परियोजना के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है। जल्द ही तकनीकी सर्वे, डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि री-डेवलपमेंट के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बदलती लखनऊ की तस्वीर

Lucknow तेजी से आधुनिक महानगर के रूप में विकसित हो रहा है। मेट्रो, एक्सप्रेस वे, नई टाउनशिप और हाईराइज बिल्डिंग के बाद अब पुराने बाजार क्षेत्रों के पुनर्विकास की दिशा में उठाया गया यह कदम राजधानी की बदलती तस्वीर को और मजबूत करेगा। कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स का री-डेवलपमेंट केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि आधुनिक और व्यवस्थित लखनऊ की ओर बढ़ता बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यह परियोजना राजधानी के शहरी विकास की नई पहचान बन सकती है।

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Updated on:

23 May 2026 10:00 pm

Published on:

24 May 2026 04:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA: पुराना कैलाश कुंज होगा हाईटेक, लखनऊ में एलडीए बनाएगा शानदार 14 मंजिला प्रीमियम कॉम्पलेक्स

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