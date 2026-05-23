Sushma Kharkwal: लखनऊ नगर निगम में बड़ा मोड़, कोर्ट आदेश के बाद ललित किशोर तिवारी लेंगे पार्षद पद की शपथ

अब राजधानी के लोगों की नजरें सोमवार सुबह होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में नगर निगम और राजनीतिक जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रह सकते हैं। ललित किशोर तिवारी के समर्थकों में इस फैसले को लेकर उत्साह का माहौल है। समर्थकों का कहना है कि लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला है। वहीं विपक्षी खेमे में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई लोग इसे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बता रहे हैं।