69000 शिक्षक भर्ती मामला: SC और OBC आरक्षण पर अखिलेश का चौंकाने वाला दावा, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेताया कि भाजपा मतदाता सूची में हेराफेरी कर सकती है। इसलिए बूथ प्रहरियों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और दूसरे के दुख को अपना दुख समझती है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि उनकी भाषा और व्यवहार शालीन हो, जिससे भाजपा को आरोप लगाने का कोई मौका न मिले। अखिलेश ने विश्वास जताया कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।