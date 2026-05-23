सरकार 100 मुकदमे दर्ज करे, जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन… PM मोदी पर टिप्पणी मामले में FIR के बाद अजय राय की चुनौती

उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दलित बच्ची के साथ हुई 16 दिनों की दरिंदगी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं महोबा गया था। वहां एक दलित बच्ची के साथ 16 दिनों तक रेप हुआ। उसे नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसके गुप्तांग सिगरेट से जलाए गए। मैंने सिर्फ उस बच्ची के लिए न्याय मांगा। भाजपा को यह नागवार गुजरा। AI वीडियो के माध्यम से मुझपर मुकदमा लगाया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार चाहे तो मुझ पर 100 मुकदमे लगा दे, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।