IAS बनना चाहती थीं मायावती तो फिर कैसे हो गई राजनीति में एंट्री? वो 3 ‘अनकहे’ किस्से जो शायद ही मालूम हों!

उन्होंने साल 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में बीए किया। इसके बाद बीएड की पढ़ाई पूरी कर स्कूल में शिक्षिका बन गईं। नौकरी के साथ-साथ वह UPSC की तैयारी भी करती थीं। बाद में उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। हालांकि मायावती की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात बहुजन आंदोलन के नेता कांशीराम से हुई। एक दिन कांशीराम उनके घर पहुंचे और उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहती हैं। मायावती ने जवाब दिया कि वह IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। इस पर कांशीराम ने उनसे कहा कि वह उन्हें ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं, जहां कई IAS अधिकारी उनके सामने खड़े होंगे। उन्होंने मायावती को राजनीति और सामाजिक आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। यही मुलाकात मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत बन गई।