मायावती के दिल में कांग्रेस को लेकर इतनी तल्खी क्यों? BSP- कांग्रेस के रिश्तों में ‘दरार’ की वजह क्या है, यहां जानिए इनसाइड स्टोरी

मायावती और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा राजनीतिक जरूरत और आपसी अविश्वास के बीच झूलते रहे हैं। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और 1996 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तालमेल किया। हालांकि यह प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा। BSP को लगा कि कांग्रेस का वोट बैंक उसके पक्ष में प्रभावी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहा। 2004 लोकसभा चुनाव के बाद BSP ने कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि बसपा औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल नहीं हुई। बाद में मायावती ने कांग्रेस से दूरी बना ली। उनका आरोप था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा के दलित वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।