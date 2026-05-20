UP में गठबंधन की खिचड़ी पकने से पहले ही जली! राहुल गांधी का संदेश लेकर मायावती के घर पहुंचे नेताओं को गेट से ही वापिस लौटाया

बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इन दिनों लखनऊ में हैं। जैसे ही कांग्रेस नेताओं को इसकी भनक लगी, कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे मायावती से बातचीत करने उनके घर पहुंच गए। मायावती से मिलने पहुंचे नेताओं में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया शामिल थे। इन नेताओं ने मायावती के पास मिलने का मैसेज भेजा, लेकिन मायावती ने उनसे मुलाकात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं को घर के बाहर गेट पर ही रजिस्टर में अपना नाम लिखना पड़ा और वे बिना मिले वापस लौट आए।