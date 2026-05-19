यूपी में 26 मई को खत्म हो रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, अब किसके हाथ में होगी गांव की कमान, कैबिनेट में भेजा गया प्रस्ताव

UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश के गांवों की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल इसी महीने 26 मई को खत्म होने जा रहा है। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव कब होंगे, इसकी तारीख अभी तय नहीं हो पाई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि 26 मई के बाद गांवों के विकास कार्य और जरूरी कामकाज की कमान किसके हाथों में होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए पंचायतीराज विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट को भेजा है, जिसे अगले कुछ दिनों में मंजूरी मिल सकती है।