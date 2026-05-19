यूपी चुनाव 2027: एक्टिव मोड में आई कांग्रेस, खास स्ट्रैटिजी पर है फोकस, बिहार में हुई भूल से सीखा है सबक!

पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर भी सतर्क है कि इस प्रक्रिया में राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों की ज्यादा दखलंदाजी न हो। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल दो सीटों पर ही जीत मिली। इस चुनाव में उसका वोट शेयर गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 2.33% पर पहुंच गया था। इसलिए आलाकमान 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन बहुत अच्छा रहा। इसी के चलते भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर 240 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में गठबंधन की इस व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हालांकि, पार्टी के भीतर ही एक धड़ा ऐसा भी है जो अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखना चाहता है।